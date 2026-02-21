Truck Dynasty
Folge vom 21.02.2026: Shaq Attack
45 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12
Die Feuerwehr von Pompano Beach hat Sonderwünsche. Das neue Einsatzfahrzeug der Truppe bekommt 40-Zoll-Reifen, damit erreichen die Lebensretter auch bei Hochwasser jeden Einsatzort. Dazu kommen Winden an Front und Heck, ein Schlauch und ein Aufbau für Werkzeuge wie Axt und Brechstange. Bei einer Spezialanfertigung für Shaquille O’Neal legen sich die Kfz-Profis ebenfalls mächtig ins Zeug. Die Basketball-Legende legt großen Wert auf ausreichend Beinfreiheit. Wenn der 2,16 Meter große Hüne nach dem Umbau nicht in seinen Truck passt, wäre das eine Katastrophe.
