Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Kabel EinsStaffel 12Folge 2vom 10.09.2023
90 Min.Folge vom 10.09.2023Ab 12

Trucker Babe Uschi ist mit ihrem neuen Gefährt auf dem Weg nach Colorado. Doch leider sind sie und ihr Fahrzeug noch kein eingespieltes Team, was zu mehreren Problemen auf der Route führt. Wird die Highway-Heldin es schaffen, ihre Ladung rechtzeitig beim Kunden abzuliefern? PS-Prinzessin Sabrina ist mit den teuren Motorrädern und Equipment nach Portugal unterwegs. Dort angekommen merkt sie allerdings, dass es sehr wenige Lkw-Parkplätze gibt.

Kabel Eins
