Die Trucker Babes sind heute rasant unterwegs und nicht zu überhören!Jetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 5: Die Trucker Babes sind heute rasant unterwegs und nicht zu überhören!
88 Min.Folge vom 01.10.2023Ab 12
Vor einem halben Jahr ist Lisa der Liebe wegen in die Nähe von Lüneburg gezogen. Heute soll sie im friesischen Jever Baumaschinenteile laden. Für den Rückweg plant das Trash Girl einen kurzen Abstecher bei ihrer alten Firma im Oldenburger Land. Auf der italienischen Rennstrecke in Misano will Pink Lady Lissy und ihre Freundin Anna den Start der europäischen Truck Race Saison miterleben und Hammerbraut Daniela ist mal wieder um Bremen herum unterwegs.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins