Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 6: Party-Time für Trucker Babe Manu am Kölner CSD
90 Min.Folge vom 08.10.2023Ab 12
Manu wird mit ihrem Eier-Truck an dem größten Kölner CSD aller Zeiten teilnehmen. Wird sie das Party-Mobil sicher durch die engen Menschenmassen manövrieren? Das neue Trucker Babe Gina macht sich auf den Weg zu ihrer Spedition und bereitet ihre Reise nach Berlin vor. Kein halbes Jahr besitzt das Ruhrpott Girl den Lkw-Führerschein. Wird Gina dem Druck auf der Straße standhalten?
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
