Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 1: Trucker Babe Ines lebt ihren Trucker-Traum in Kanada!
Folge vom 07.01.2024
Country Girl Ines ist der Neuzugang in der verschworenen Trucker-Babes-Gemeinschaft. Vor zwei Jahren ist die 24-jährige von Bayern nach Kanada ausgewandert und lebt seitdem ihren Trucker-Traum. PS-Prinzessin Sabrina überführt heute eine besondere Fracht: Ein Premium Lounge-Auflieger samt Bar und Dachterrasse soll zu einer Rennstrecke in Spielberg, Österreich, gebracht werden. Doch es gibt Komplikationen ...
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
