Steffka ist heute mit einer ganz besonderen Ladung unterwegsJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 4: Steffka ist heute mit einer ganz besonderen Ladung unterwegs
89 Min.Folge vom 28.01.2024Ab 6
Ungewohnte Ladung für Trucker Babe Steffka: Nach einer Nacht im Truck mitten auf einer Baustelle in Bernburg an der Saale startet die 37-Jährige in eine besondere Tour. In Halle soll sie einen Oldtimer Lkw laden und diesen ins knapp 360 Kilometer entfernte Hamburg überführen. Doch bereits beim Aufladen des besonderen Frachtgutes wird es knifflig?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins