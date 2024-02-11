Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins Staffel 13 Folge 6 vom 11.02.2024
Der große Umzug von Trucker Babe Jessy steht bevor! Die Frohnatur gibt ihre Pferdepension auf und zieht in ein neues Zuhause. Ihre beiden eigenen Pferde Lotti und Amadeo kommen selbstverständlich mit. Zum Glück darf Jessy dafür den speditionseigenen Lkw nutzen - man hält eben fest zusammen. Ein anstrengender und emotionsreicher Tag für das Trucker Babe.

