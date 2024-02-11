Ein neues Zuhause für Trucker Babe Jessy Jetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 6: Ein neues Zuhause für Trucker Babe Jessy
89 Min.Folge vom 11.02.2024Ab 6
Der große Umzug von Trucker Babe Jessy steht bevor! Die Frohnatur gibt ihre Pferdepension auf und zieht in ein neues Zuhause. Ihre beiden eigenen Pferde Lotti und Amadeo kommen selbstverständlich mit. Zum Glück darf Jessy dafür den speditionseigenen Lkw nutzen - man hält eben fest zusammen. Ein anstrengender und emotionsreicher Tag für das Trucker Babe.
