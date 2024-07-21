Welcome back, Jana - vom Bürojob zurück in den TruckJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 1: Welcome back, Jana - vom Bürojob zurück in den Truck
89 Min.Folge vom 21.07.2024Ab 12
Jana ist zurück! Lange hat es die Chaos-Queen nicht hinterm Schreibtisch ausgehalten und so beginnt sie ihre erste Tour mit 20 Tonnen Altpapier in ihrer neuen alten Heimat Österreich. Auch Ines steht eine 700 Kilometer lange Fahrt von Enfield nach AuLac bevor. Obwohl dem Country Girl die Zeit im Nacken sitzt, will sie ihren guten Freund Chris unbedingt auf einem Rastplatz treffen.
