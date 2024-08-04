Viva Espana - es geht nach Barcelona! Jessys große LieferungJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 3: Viva Espana - es geht nach Barcelona! Jessys große Lieferung
89 Min.Folge vom 04.08.2024Ab 12
Von Thüringen über Frankreich ins schöne Barcelona! Frohnatur Jessy muss eine Lieferung Pakete in die über 1600 Kilometer entfernte Hauptstadt Kataloniens transportieren. Auch Hammerbraut Daniela freut sich auf ihre Ferntour. Ihr Highlight: Endlich wieder in ihrem Truck übernachten. Ob das wirklich so gemütlich wird?
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
