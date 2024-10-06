Wild Girl Bella in eisigen HöhenJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes Austria
Folge 1: Wild Girl Bella in eisigen Höhen
50 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 6
Bella soll mit ihrem Truck 25 Tonnen Streusalz befördern. Um die Lieferung ans Ziel zu bringen, muss die Fahrerin sich den Weg freischaufeln. Helga ist mit einer Ladung Holz in Richtung Belgien unterwegs. Mit dabei ist ihre Kollegin Caro.
Trucker Babes Austria
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4