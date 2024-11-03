Trucker Babes Austria
Folge 5: Christls steiniger Weg
49 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 6
Christina bereitet sich in Tirol auf eine anstrengende Schicht vor. Die Truckerin soll einen Bagger von der Wazalpe abholen und ins Tal bringen. Dann geht es weiter zur italienischen Grenze, wo die Fahrerin 12 Tonnen Zyklopensteine abliefern soll.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4