Trucker Babes Austria
Folge 6: Kurven schneiden verboten
47 Min.Folge vom 10.11.2024Ab 6
Marion ist im Luxus-Bus unterwegs und wagt sich auf eine enge, kurvige Straße, Patricia kann das Truckfahren nicht lassen und Helga sticht auf hohe See.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
