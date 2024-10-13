Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 8Folge 2vom 13.10.2024
Truckerbabe Patricia steht vor einer neuen Herausforderung: Sie soll einen riesigen Überkopfwegweiser transportieren. Bevor die gewaltige Fracht verladen werden kann, heißt es nun: messen, messen und noch einmal messen. Helga und Caro steuern vollbeladen mit Holz Belgien an. Langweilig wird es den beiden nicht: Helga gibt zum Zeitvertreib zwischenzeitlich mal ein Liedchen zum Besten. Und sie zeigt ihrer neuen Kollegin, wie sie die Wartezeit im Stau rumbringt ...

