Trucker Babes Austria

Der schönste Job der Welt

ATVStaffel 9Folge 2vom 26.09.2025
Folge 2: Der schönste Job der Welt

50 Min.Folge vom 26.09.2025Ab 6

Truckerin Marion ist in einem Linienbus der Wiener Linien unterwegs. Ihre Schicht beginnt um 5 Uhr morgens und führt sie quer durch Meidling bis zum Enkplatz. Zwischen Fahrgästen, engem Zeitplan und nervigen Autofahrern muss sie die Ruhe bewahren. Helga hingegen steuert ihren Truck Maxima durch Kalabrien, wo sie unerwartete Herausforderungen meistert. Neu im Team ist Anita aus der Steiermark, die mit 30 Jahren Erfahrung und 580 PS durch Wälder und über Bergstraßen fährt...

