Trucker Babes Austria
Folge 4: Die engen Gassen von Monaco
49 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 6
Patricia kämpft sich mit wertvoller Fracht durch unzählige Tunnel und schließlich durch die engen Gassen des Fürstentums von Monaco. Ihr Ziel ist der Formel-1-Grand Prix, und da wird Pünktlichkeit großgeschrieben. Bella unternimmt unterdessen zusammen mit ihrem Ehemann Johnny eine Tour ins italienische Piacenza. Auch Johnny ist Lkw-Fahrer und darf diesmal ans Steuer. Für das Paar eine Möglichkeit, mal ein bisschen mehr Zeit miteinander zu verbringen.
Trucker Babes Austria
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2018
6
