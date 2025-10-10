Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes Austria

Die engen Gassen von Monaco

ATVStaffel 9Folge 4vom 10.10.2025
Patricia kämpft sich mit wertvoller Fracht durch unzählige Tunnel und schließlich durch die engen Gassen des Fürstentums von Monaco. Ihr Ziel ist der Formel-1-Grand Prix, und da wird Pünktlichkeit großgeschrieben. Bella unternimmt unterdessen zusammen mit ihrem Ehemann Johnny eine Tour ins italienische Piacenza. Auch Johnny ist Lkw-Fahrer und darf diesmal ans Steuer. Für das Paar eine Möglichkeit, mal ein bisschen mehr Zeit miteinander zu verbringen.

