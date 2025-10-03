Leichte Flitzer und tonnenschwere LadungenJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes Austria
Folge 3: Leichte Flitzer und tonnenschwere Ladungen
50 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 6
Helga geht mit einer tonnenschweren Ladung an Bord der Fähre "Maxima", die sie nach Sizilien bringen soll. Auf der Insel erwartet die Truckerin das übliche Verkehrschaos, wovon sich die routinierte Fahrerin jedoch nicht abschrecken lässt. Patricia darf Formel-1-Equipment aus der Schweiz nach Monaco fahren. Eine entspannte Aufgabe, wäre da nicht der Stress mit dem Zoll. Außerdem muss Bella ihren geliebten Truck für eine Weile stehen lassen und auf ein Ersatzfahrzeug umsteigen.
