Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes Austria

Leichte Flitzer und tonnenschwere Ladungen

ATVStaffel 9Folge 3vom 03.10.2025
Leichte Flitzer und tonnenschwere Ladungen

Leichte Flitzer und tonnenschwere LadungenJetzt kostenlos streamen

Trucker Babes Austria

Folge 3: Leichte Flitzer und tonnenschwere Ladungen

50 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 6

Helga geht mit einer tonnenschweren Ladung an Bord der Fähre "Maxima", die sie nach Sizilien bringen soll. Auf der Insel erwartet die Truckerin das übliche Verkehrschaos, wovon sich die routinierte Fahrerin jedoch nicht abschrecken lässt. Patricia darf Formel-1-Equipment aus der Schweiz nach Monaco fahren. Eine entspannte Aufgabe, wäre da nicht der Stress mit dem Zoll. Außerdem muss Bella ihren geliebten Truck für eine Weile stehen lassen und auf ein Ersatzfahrzeug umsteigen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes Austria
ATV
Trucker Babes Austria

Trucker Babes Austria

Alle 9 Staffeln und Folgen