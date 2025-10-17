Steirischer Schmäh und Dolce VitaJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes Austria
Folge 5: Steirischer Schmäh und Dolce Vita
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 6
Drei Frauen, drei Routen, aber einer Prämisse: Die Straße rocken und dabei nicht den Überblick verlieren.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes Austria
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4