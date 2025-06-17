Zum Inhalt springenBarrierefrei
TV total

Puffi packt den Pinsel aus: Zucchini-Sex im Studio | TV total

ProSieben
Folge vom 17.06.2025
Puffi packt den Pinsel aus: Zucchini-Sex im Studio | TV total

TV total

Folge vom 17.06.2025: Puffi packt den Pinsel aus: Zucchini-Sex im Studio | TV total

48 Min.Folge vom 17.06.2025Ab 12

Heute wird's heiß: Puffi hat nicht nur live im Studio seinen ersten Dreier, bei besonderer Atmosphäre und Perfomance, auch Andy Borg fummelt sich durch die Sendung. Außerdem: Stefan Mross mit Wortfindungsstörung und Puffi auf Städtetour.

