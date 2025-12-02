Stromberg total - der Papa übernimmt!Jetzt kostenlos streamen
TV total
Folge vom 02.12.2025: Stromberg total - der Papa übernimmt!
50 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Endlich zeigt uns der Papa mal wie es laufen sollte! Während die deutsche Politik sich lieber mit Parfum beschäftigt, wurden andere vom Weihnachtsfieber eingeholt. So besinnlich die Weihnachtszeit auch ist, Carsten Maschmeyer zu jeder Jahreszeit Weise.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Raab TV
Enthält Produktplatzierungen