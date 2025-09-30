PPP - Pannen, Pilze, Pudding!Jetzt kostenlos streamen
TV total
Folge vom 30.09.2025: PPP - Pannen, Pilze, Pudding!
49 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Pudding-Fieber, Pilzschein und Busenfreundinnen: Für jeden ist was dabei! Nicht nur bei Taff herrscht Techno Stimmung auch im TV Total Studio geht's brandheiß zu! Söder gibt sein Debüt als Sänger und Manni Ludolf begeistert mit seinem Film Know-How.
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Raab TV
