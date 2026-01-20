Zum Inhalt springenBarrierefrei
Puffis erste Nacht im Möbelhaus

ProSiebenFolge vom 20.01.2026
Folge vom 20.01.2026: Puffis erste Nacht im Möbelhaus

48 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Puffi erfüllt sich und Martin den wohl größten Wunsch: Eine Nacht im Möbelhaus verbringen. Zwischen Horrorgeschichten und Wettkämpfen wird auch der Bundeswehr zum 70. Geburtstag gratuliert. Doch auch die Fernsehwelt hatte wieder einiges zu bieten.

