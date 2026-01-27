Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 27.01.2026
Folge vom 27.01.2026: Puffi Kaulitz im "Wetten dass...?"-Fieber

50 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

„Wetten, dass…?“ ist zurück – und ganz Deutschland feiert. Doch was sagt der bislang unbekannte dritte Kaulitz-Bruder dazu? Währenddessen bereitet sich Merz auf seine erste Dschungelprüfung vor. Und obendrauf liefern wir euch das Battle of the Year.

