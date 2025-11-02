Sei stark, Wonder Woman!Jetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 10: Sei stark, Wonder Woman!
21 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Als die Sozialarbeiterin Miss McMartin zu einem Überraschungsbesuch im Strandhaus auftaucht, kommt Waldens neue Flamme Laurel gerade leicht bekleidet aus seinem Schlafzimmer. Miss McMartin erkennt, dass Alan und Walden ihr das schwule Pärchen nur vorgespielt haben. Mit der Drohung, ihnen Louis wieder wegzunehmen, verlässt sie erbost das Haus. Alan folgt ihr - und wenig später landen die beiden miteinander im Bett.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
