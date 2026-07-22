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Two and a Half Men

Die Männergruppe

PULS 4Staffel 12Folge 11vom 22.07.2026
Die Männergruppe

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Two and a Half Men

Folge 11: Die Männergruppe

21 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Als Louis' zuständige Sozialarbeiterin Miss McMartin Walden bei einem Überraschungsbesuch rät, eine Männergruppe von Vätern mit Pflegekindern aufzusuchen, fackelt er nicht lange. Und siehe da, Walden fühlt sich sehr wohl unter den Vätern, die die Gruppe eigentlich nur gegründet haben, um ihren Frauen einmal aus dem Weg gehen zu können. Als sich auch Alan in die Gruppe drängt, kommt es zu einem folgenreichen Streit ...

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