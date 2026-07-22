Two and a Half Men
Folge 11: Die Männergruppe
21 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Als Louis' zuständige Sozialarbeiterin Miss McMartin Walden bei einem Überraschungsbesuch rät, eine Männergruppe von Vätern mit Pflegekindern aufzusuchen, fackelt er nicht lange. Und siehe da, Walden fühlt sich sehr wohl unter den Vätern, die die Gruppe eigentlich nur gegründet haben, um ihren Frauen einmal aus dem Weg gehen zu können. Als sich auch Alan in die Gruppe drängt, kommt es zu einem folgenreichen Streit ...
Weitere Folgen in Staffel 12
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Two and a Half Men
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen