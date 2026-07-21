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Two and a Half Men

Mütter an der Kletterwand

PULS 4Staffel 12Folge 9vom 21.07.2026
Mütter an der Kletterwand

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Two and a Half Men

Folge 9: Mütter an der Kletterwand

21 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Nachdem Waldens erotisches Date mit Laurel ins Wasser gefallen ist, starten die beiden einen neuen Versuch - und wieder wird ihre Zweisamkeit von Waldens Pflegesohn Louis gestört. Walden mietet daraufhin ein Hotelzimmer, in dem sie sich austoben wollen. Indessen treffen Alan und Herb im Fitnessstudio auf Lyndsey, Alans Exfreundin. Herb findet Gefallen an ihr, aber Alan verbietet ihm jede Annäherung. Doch da hat er die Rechnung ohne Lyndsey gemacht ...

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