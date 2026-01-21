Two and a Half Men
Folge 1: Tubensahne
Alan und Charlie beobachten zwei Mädchen, die sich morgens aus Jakes Zimmer schleichen. Als sein Vater ihn zur Rede stellt, behauptet Jake, dass die zwei Mädchen nur Schulfreundinnen seien und er auf dem Boden geschlafen habe. Im Gegenzug verschweigt Alan seinem Sohn, dass er bei Lyndsey, der Mutter seines Freundes Eldrigde, übernachtet hat. Bald jedoch erwischt Jake seinen Vater, wie er sich aus Lyndseys Schlafzimmer stiehlt. Jake ist sauer und zieht zu seiner Mutter Judith.
Two and a Half Men
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
