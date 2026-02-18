Der Mann den das Eis verschluckteJetzt kostenlos streamen
Überdosis Crime
Folge 3: Der Mann den das Eis verschluckte
55 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 18
Eigentlich soll es nur ein kurzer Zwischenstopp sein – ein paar Tage auf der Piste, bevor die Reise weitergeht. Doch was dann geschieht, wird für die Familie eines jungen Kanadiers zum Albtraum, der sie Jahrzehnte nicht mehr loslässt. Die Behörden sprechen früh von einem tragischen Unfall. Doch je mehr Fragen die Angehörigen stellen, desto weniger Antworten bekommen sie. Akten verschwinden, Aussagen widersprechen sich, und mitten im Eis liegt ein Detail, das alles verändern könnte …
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Überdosis Crime
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Genre:Talk, Krimi, Unterhaltung
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!