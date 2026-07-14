Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Überdosis Crime

Sterben nach Dienstplan

Talk? Now!Staffel 1Folge 9vom 14.07.2026
Sterben nach Dienstplan

Sterben nach DienstplanJetzt kostenlos streamen

Überdosis Crime

Folge 9: Sterben nach Dienstplan

61 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 18

"Ein Pflegeheim soll ein Ort der Sicherheit und Würde sein. Angehörige vertrauen das Leben ihrer Liebsten den Händen von Fachkräften an. Doch in Lambrecht entsteht eine andere Dynamik. Denn eigentlich sollten die 3 Personen in diesem Fall ihre Patientinnen, die dement, bettlägerig und vollkommen wehrlos sind, hinter den verschlossenen Türen pflegen. Aber sie entscheiden sich für etwas anderes. Sie entscheiden sich für Demütigung und Kaltblütigkeit und sie sollen zum Glück nicht ungesühnt davonkommen. ! TRIGGER-WARNUNG !  Mord, Missbrauch von Schutzbefohlenen, Demütigung, physische und psychische Gewalt in der Pflege Recherche unterstützt durch Luisa Zeidler"

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Überdosis Crime
Talk? Now!
Überdosis Crime

Überdosis Crime

Alle 1 Staffeln und Folgen