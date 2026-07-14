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Überdosis Crime

Gnade dir Gott, wenn die Schwester anklopft

Talk? Now!Staffel 1Folge 6vom 14.07.2026
Gnade dir Gott, wenn die Schwester anklopft

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Überdosis Crime

Folge 6: Gnade dir Gott, wenn die Schwester anklopft

61 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 18

Es heißt, es gibt einen Serienmörder in Mexiko-Stadt. Einen, der nicht einbricht, sondern ganz einfach mit einem Lächeln über die Türschwelle kommt. Der Mörder sucht sich die Schwächsten aus und nutzt die Hoffnung derer, die lange schon auf einen Besuch dieser Art gewartet haben. Nur, dass der Besuch nicht die finanzielle Unabhängigkeit bringt, sondern den Tod. ! TRIGGER-WARNUNG ! Manipulation, Serienmörder, Mord (an Senioren), sexueller Missbrauch, Gewalt"

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