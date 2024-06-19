Zum Inhalt springenBarrierefrei
UEFA EURO 2024

"Fußball für alle"... die einen Rollstuhl verwenden

ORF1Staffel 1Folge 104vom 19.06.2024
Folge 104: "Fußball für alle"... die einen Rollstuhl verwenden

7 Min.Folge vom 19.06.2024

0,5 Prozent der österreichischen Bevölkerung sitzen im Rollstuhl. Karoline Rath-Zobernig hat sich auf die Suche nach dem Erlebnis "Fußball für alle - die einen Rollstuhl verwenden" gemacht. Sie spricht unter anderem mit Fußballkommentator und Inklusionsbotschafter Luca Kielhauser darüber, welchen Platz Barrierefreiheit bei der EURO 2024 hat. Bildquelle: ORF

