"Fußball für alle"... die einen Rollstuhl verwendenJetzt kostenlos streamen
UEFA EURO 2024
Folge 104: "Fußball für alle"... die einen Rollstuhl verwenden
7 Min.Folge vom 19.06.2024
0,5 Prozent der österreichischen Bevölkerung sitzen im Rollstuhl. Karoline Rath-Zobernig hat sich auf die Suche nach dem Erlebnis "Fußball für alle - die einen Rollstuhl verwenden" gemacht. Sie spricht unter anderem mit Fußballkommentator und Inklusionsbotschafter Luca Kielhauser darüber, welchen Platz Barrierefreiheit bei der EURO 2024 hat. Bildquelle: ORF
