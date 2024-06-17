Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
UEFA EURO 2024

"Fußball für alle"... die blind oder sehbehindert sind

ORF1Staffel 1Folge 106vom 17.06.2024
"Fußball für alle"... die blind oder sehbehindert sind

"Fußball für alle"... die blind oder sehbehindert sindJetzt kostenlos streamen

UEFA EURO 2024

Folge 106: "Fußball für alle"... die blind oder sehbehindert sind

6 Min.Folge vom 17.06.2024

"United by football" ist das Motto der EURO 2024 - also Fußball soll verbinden und einen und das, so viele Menschen wie möglich. 300.000 Menschen in Österreich sind blind oder sehbehindert. Karoline Rath-Zobernig (ORF) hat Menschen begleitet, die Fußball vielleicht nicht schauen, aber deshalb nicht minder von Fußball fasziniert sind.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

UEFA EURO 2024
ORF1
UEFA EURO 2024

UEFA EURO 2024

Alle 1 Staffeln und Folgen