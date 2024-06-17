"Fußball für alle"... die blind oder sehbehindert sindJetzt kostenlos streamen
UEFA EURO 2024
Folge 106: "Fußball für alle"... die blind oder sehbehindert sind
6 Min.Folge vom 17.06.2024
"United by football" ist das Motto der EURO 2024 - also Fußball soll verbinden und einen und das, so viele Menschen wie möglich. 300.000 Menschen in Österreich sind blind oder sehbehindert. Karoline Rath-Zobernig (ORF) hat Menschen begleitet, die Fußball vielleicht nicht schauen, aber deshalb nicht minder von Fußball fasziniert sind.
