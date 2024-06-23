Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 105vom 23.06.2024
Folge vom 23.06.2024

Bewegung kommt zum Glück beim Fußball auch ins Thema "Pride". 2021 war die Beleuchtung der Münchner Arena in Regenbogenfarben noch am Veto der UEFA gescheitert. Für die Europameisterschaft 2024 gibt es nun die Erlaubnis. Karoline Rath-Zobernig erkundet in "Fußball für alle" die "bunte Seite" des Fußballs. Bildquelle: ORF

