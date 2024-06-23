"Fußball für alle"... queere PersonenJetzt kostenlos streamen
Folge 105: "Fußball für alle"... queere Personen
6 Min.Folge vom 23.06.2024
Bewegung kommt zum Glück beim Fußball auch ins Thema "Pride". 2021 war die Beleuchtung der Münchner Arena in Regenbogenfarben noch am Veto der UEFA gescheitert. Für die Europameisterschaft 2024 gibt es nun die Erlaubnis. Karoline Rath-Zobernig erkundet in "Fußball für alle" die "bunte Seite" des Fußballs. Bildquelle: ORF
