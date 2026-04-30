UFO-Theorien - Zwischen Fakt und Fiktion: PentagonJetzt kostenlos streamen
UFO-Theorien
Folge vom 30.04.2026: UFO-Theorien - Zwischen Fakt und Fiktion: Pentagon
42 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Trotz zahlreicher Beweise und Aussagen von Augenzeugen über UFOs hielt sich das US-Militär jahrzehntelang bedeckt. Doch die Ereignisse während einer Navy-Übung am 14. November 2004 änderten diesen Kurs: Die Piloten zweier Super-Hornets erhielten plötzlich den ungewöhnlichen Befehl, eine unmittelbare Bedrohung aus der Luft vor der Küste San Diegos abzufangen. Sie fanden ein kleines Flugobjekt über den brechenden Wellen vor. Es war zwölf Meter lang, weiß, glatt und oval.
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Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt