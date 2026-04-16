UFO-Theorien - Zwischen Fakt und Fiktion: RendelshamJetzt kostenlos streamen
UFO-Theorien
Folge vom 16.04.2026: UFO-Theorien - Zwischen Fakt und Fiktion: Rendelsham
42 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
In den letzten fünfzig Jahren wurden UFOs immer mehr mit Militärpersonal und -einrichtungen in Verbindung gebracht. Tief im Wald von Rendlesham, Suffolkin kam es im Jahr 1980 zum berüchtigten Rendlesham-Vorfall. Zahlreiche Augenzeugen der amerikanischen Luftwaffe behaupten ein außerirdisches Flugobjekt beobachtet zu haben, welches im naheliegenden Wald gelandet sei. In dieser Episode versuchen Craig Charles und Sarah Cruddas, den faszinierenden Vorfall zu entschlüsseln.
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Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt