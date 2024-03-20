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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Stilles Örtchen mit Aussicht

HGTVFolge vom 20.03.2024
Stilles Örtchen mit Aussicht

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 20.03.2024: Stilles Örtchen mit Aussicht

22 Min.Folge vom 20.03.2024

Drei Häuser an der Westküste kämpfen um die Chance auf eine 150.000 Dollar teure Renovierung, die von der HGTV-Designerin Alison Victoria umgesetzt wird. Retta hat die Wahl zwischen einer gruseligen, holzgeschnitzten Farm voller Skurrilität, einer fliesenverrückten Wohnung mit Blick in jedes Badezimmer und einer beengten, verwinkelten Hütte mit Rockdekor. Welches der Häuser zieht später ins Finale ein?

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