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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Schildkröte mit Wasserschaden

HGTVFolge vom 20.03.2024
Schildkröte mit Wasserschaden

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 20.03.2024: Schildkröte mit Wasserschaden

23 Min.Folge vom 20.03.2024

Hässliche Häuser stehen überall. Heute besucht Retta drei im Mittleren Westen, von denen ihre Bewohner:innen überzeugt sind, dass ihres das Schlimmste ist. Es geht um ein Bauernhaus voller Vogelzählern, eine schildkrötenförmige Kuppel und ein Haus, das halb renoviert und halb dem Abriss überlassen wurde. Welches schafft es ins Finale?

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