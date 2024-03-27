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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Aus Kitsch wird cool

HGTVFolge vom 27.03.2024
Aus Kitsch wird cool

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 27.03.2024: Aus Kitsch wird cool

44 Min.Folge vom 27.03.2024

Der Sommer-Roadtrip zum hässlichsten Haus Amerikas neigt sich dem Ende. Eines der fünf Häuser, die es ins Finale geschafft haben, verfügt über die perfekte Mischung aus abschreckendem Anblick, einer gewissen Alltagsfeindlichkeit und reihenweise schlechten Überraschungen. Welches wird zum hässlichsten Haus Amerikas gekürt und von HGTV-Designerin Alison Victoria komplett auf links gedreht?

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