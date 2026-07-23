Wandleuchten, Mafiosi, RegaleJetzt kostenlos streamen
Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 23.07.2026: Wandleuchten, Mafiosi, Regale
22 Min.Folge vom 23.07.2026
Drei außergewöhnliche Häuser aus dem Nordosten der USA treten gegeneinander an und hoffen auf eine umfassende Verwandlung von Alison Victoria. Zur Auswahl stehen ein ehemaliger Herrenclub, ein Haus mit ausgeprägter Italien-Leidenschaft und ein Zuhause, das von Regalen nahezu überquillt. Welches Objekt überzeugt als Amerikas nächstes besonders gewöhnungsbedürftiges Haus?
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.