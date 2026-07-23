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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Wandleuchten, Mafiosi, Regale

HGTVFolge vom 23.07.2026
Wandleuchten, Mafiosi, Regale

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 23.07.2026: Wandleuchten, Mafiosi, Regale

22 Min.Folge vom 23.07.2026

Drei außergewöhnliche Häuser aus dem Nordosten der USA treten gegeneinander an und hoffen auf eine umfassende Verwandlung von Alison Victoria. Zur Auswahl stehen ein ehemaliger Herrenclub, ein Haus mit ausgeprägter Italien-Leidenschaft und ein Zuhause, das von Regalen nahezu überquillt. Welches Objekt überzeugt als Amerikas nächstes besonders gewöhnungsbedürftiges Haus?

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