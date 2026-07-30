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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Haus der Drachen

HGTVFolge vom 30.07.2026
Haus der Drachen

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 30.07.2026: Haus der Drachen

22 Min.Folge vom 30.07.2026

Drei besonders auffällige Häuser aus der Mid-Atlantic-Region hoffen auf eine Verwandlung durch Alison Victoria. Zur Auswahl stehen ein Haus voller Drachenmotive, ein Zuhause mit einer überwältigenden Kunstsammlung und eine opulente viktorianische Villa mit Hang zum Dramatischen. Nur eines der drei Objekte wird am Ende komplett umgestaltet.

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