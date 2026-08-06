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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Vom Kunstunfall zum rosaroten Traum

HGTVFolge vom 06.08.2026
Vom Kunstunfall zum rosaroten Traum

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 06.08.2026: Vom Kunstunfall zum rosaroten Traum

45 Min.Folge vom 06.08.2026

Die Suche nach Amerikas hässlichstem Haus erreicht ihren Höhepunkt. Moderatorin Retta verkündet, welches Objekt die Staffel für sich entscheidet und damit die begehrte Renovierung im Wert von 150.000 Dollar gewinnt. Anschließend übernimmt Alison Victoria und verwandelt das einstige Problemhaus mit einer umfassenden Renovierung in ein echtes Traumhaus.

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