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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Das Haus mit Pfeifenorgel

HGTVFolge vom 30.07.2026
Das Haus mit Pfeifenorgel

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 30.07.2026: Das Haus mit Pfeifenorgel

22 Min.Folge vom 30.07.2026

In Neuengland konkurrieren drei außergewöhnliche Häuser um die Chance auf eine umfassende Modernisierung. Darunter befinden sich ein kunstvoll gestaltetes Zuhause, eine ehemalige Kirche mit problematischen Altlasten sowie ein einst glamouröses Haus, dessen Glanz längst verblasst ist. Alison Victoria steht vor einer schwierigen Entscheidung.

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