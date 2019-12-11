UNCOVERED. Roma - Wie leben sie wirklich?Jetzt kostenlos streamen
Die Roma gelten mit ungefähr 12 Millionen Menschen als Europas größte Minderheit. In Deutschland leben - so die Bundeszentrale für politische Bildung - zwischen 70.000 und 150.000 Roma. Immer wieder werden Roma mit Stereotypen konfrontiert und müssen sich gegen Klischees wehren. Woran liegt das? Woher kommen diese Stereotypen? Reporter Thilo Mischke besucht Roma in ganz Europa, u.a. in Bulgarien, Italien, und Serbien.
