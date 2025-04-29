UNCOVERED. Arm unter Reichen - Obdachlos in der Großstadt.Jetzt kostenlos streamen
Uncovered
Folge vom 29.04.2025: UNCOVERED. Arm unter Reichen - Obdachlos in der Großstadt.
55 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12
Die Armut in Industrienationen wächst. In deutschen Großstädten gehört Obdachlosigkeit längst zum Stadtbild. Und anderswo? ProSieben-Reporter Thilo Mischke reist nach L.A. ins berüchtigtste Obdachlosenviertel der USA, spricht mit Bewohnern und Helfern. Hier ist Armut sichtbar, bunt und zum Teil gefährlich. Im leistungsgetriebenen Japan dagegen gelten Wohnungslose als "die Unsichtbaren" und werden am liebsten von der Bildfläche getilgt. Mischke begibt sich in Tokio auf die Suche.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben