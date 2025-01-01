UNCOVERED. Fashion Victims - Das schmutzige Geschäft mit der Mode.Jetzt kostenlos streamen
UNCOVERED. Fashion Victims - Das schmutzige Geschäft mit der Mode.
52 Min.Ab 12
Der Preisunterschied von Fast-Fashion und Luxus-Mode ist für den Endverbraucher riesig. Doch wo liegt der Unterschied in Qualität, Arbeitsbedingungen oder Umweltbelastung? Die Fashion-Industrie ist ein undurchsichtiges und häufig schmutziges Geschäft. Thilo Mischke schaut sich die Rohstoffgewinnung, Verarbeitung und Arbeitsbedingungen an. Er reist auf die Baumwollfelder Usbekistans, besucht die Fabriken Bangladeschs und entdeckt mitten in der Toskana chinesische Gastarbeiter.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2016
