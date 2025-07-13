Wiener Schmäh, Wiener SchmerzJetzt kostenlos streamen
„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel
Folge 2: Wiener Schmäh, Wiener Schmerz
32 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 12
Zwischen Mamas und Papas im Publikum und herzhaften Familiengeschichten wird’s persönlich – und herrlich wienerisch. Aladdin taucht ein in ein bisschen Grant, viel Gefühl und noch mehr Schmäh.
Genre:Comedy
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4