„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel

Joyn ATStaffel 5Folge 2vom 13.07.2025
Folge 2: Wiener Schmäh, Wiener Schmerz

32 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 12

Zwischen Mamas und Papas im Publikum und herzhaften Familiengeschichten wird’s persönlich – und herrlich wienerisch. Aladdin taucht ein in ein bisschen Grant, viel Gefühl und noch mehr Schmäh.

