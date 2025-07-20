„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel
Folge 3: Lost in Love in Linz
28 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 12
Zwischen Überraschungen in BIPA Regalen zu intimen Liebesgeschichten. Linz liefert mehr Romantik als jede Soap. Und natürlich: alles mit dem Linzer Schmäh.
Genre:Comedy
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4