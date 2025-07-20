„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel
Folge 4: Salzburger Romanzen
29 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 12
In Salzburg offenbaren sich nicht nur romantische Premieren, sondern auch waghalsige Heiratsanträge. Aladdin gräbt sich durch Liebesbeichten – und trifft unteranderem auf Pädagoginnen.
Weitere Folgen in Staffel 5
„UND DU?" - mit Aladdin Jameel
Comedy
AT, 2023
12
12DESORIENTIERUNG
