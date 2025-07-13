Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel

Münchner Mythen & Match-Probleme

Joyn ATStaffel 5Folge 1vom 13.07.2025
Münchner Mythen & Match-Probleme

Münchner Mythen & Match-ProblemeJetzt kostenlos streamen

„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel

Folge 1: Münchner Mythen & Match-Probleme

29 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 12

Zurück in München – und diesmal wird’s mystisch: Ein Zuschauer schockt mit einer echten X-Faktor-Story. Zwischen Brezn, Ghostings und Beziehungen sucht Aladdin nach der Wahrheit.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel
Joyn AT
„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel

„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel

Alle 5 Staffeln und Folgen