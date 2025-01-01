Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 13: Mythische Feen
41 Min.Ab 12
In Irland erzählen sich die Menschen Geschichten und Legenden über leuchtende feenhafte Wesen, die vom Himmel auf die Erde hinabsteigen. Handelt es sich dabei um Besuche von Außerirdischen und bevölkern sie die mystische irische Landschaft noch heute?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC