Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die Unsterblichen

A+EStaffel 14Folge 14
Folge 14: Die Unsterblichen

41 Min.Ab 12

In antiken Kulturen werden Götter oft als unsterblich bezeichnet. Stammt dieser Gedanke möglicherweise von Begegnungen mit Außerirdischen, die tatsächlich ewig leben? Und ist Unsterblichkeit eines Tages auch für uns Menschen vorgesehen?

