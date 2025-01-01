Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 14: Die Unsterblichen
41 Min.Ab 12
In antiken Kulturen werden Götter oft als unsterblich bezeichnet. Stammt dieser Gedanke möglicherweise von Begegnungen mit Außerirdischen, die tatsächlich ewig leben? Und ist Unsterblichkeit eines Tages auch für uns Menschen vorgesehen?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC